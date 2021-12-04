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Серохвостов: чуть подвёл на рубеже — так сказать, подзассал

Серохвостов: чуть подвёл на рубеже — так сказать, подзассал
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал результат мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сборная России заняла третье место.

Серохвостов пробежал второй отрезок эстафеты. Дебютант Кубка мира признался, что столкнулся с некоторыми сложностями.

«Гонка была очень жёсткая, с самого старта пришлось бежать во всю силу. Конечно, второй рубеж — чуть подвёл. Я, так сказать, подзассал. Мне было чуть некомфортно стрелять, но я исправился и пытался догнать. Конечно, рад подиуму. Но очень сильно замёрз, и хочется погреться», — сказал Серохвостов на YouTube-канале IBU.

Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Для российских биатлонистов эта медаль стала первой в нынешнем сезоне.

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