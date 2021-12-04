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Халили прокомментировал бронзу сборной России в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Халили прокомментировал бронзу сборной России в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление сборной в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне стали бронзовыми призёрами, Халили бежал первый отрезок.

«Сегодня было непросто. Очень много ошибок на втором огневом рубеже, но неплохая скорость на дистанции. Думаю, это хороший результат для нашей команды, потому что французы и норвежцы очень сильны.

Конечно, важно быть на подиуме. Это первый подиум у нашей команды в нынешнем сезоне. Надеюсь, на следующих соревнованиях результаты улучшатся», — сказал Халили на YouTube-канале IBU.

Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Для российских биатлонистов эта медаль стала первой в нынешнем сезоне.

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