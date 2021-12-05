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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия по-прежнему шестая
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Российские биатлонистки занимают шестое место в Кубке наций после эстафеты 4х6 км на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке россиянки стали восьмыми. Победу одержала сборная Франции. Вторыми стали представительницы Беларуси. Третье место заняла команда Швеции. Этот результат позволил французским и белорусским биатлонисткам значительно подняться в зачёте Кубка наций.

Место в Кубке наций влияет на представительство команды в личных гонках следующего сезона.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1568.
2. Франция – 1548.
3. Беларусь – 1520.
4. Германия – 1499.
5. Норвегия – 1464.
6. Россия – 1334.
7. Чехия – 1317.
8. Италия – 1222.
9. Австрия – 1173.
10. Украина – 1133.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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