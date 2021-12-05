Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия по-прежнему шестая

Российские биатлонистки занимают шестое место в Кубке наций после эстафеты 4х6 км на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке россиянки стали восьмыми. Победу одержала сборная Франции. Вторыми стали представительницы Беларуси. Третье место заняла команда Швеции. Этот результат позволил французским и белорусским биатлонисткам значительно подняться в зачёте Кубка наций.

Место в Кубке наций влияет на представительство команды в личных гонках следующего сезона.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1568.

2. Франция – 1548.

3. Беларусь – 1520.

4. Германия – 1499.

5. Норвегия – 1464.

6. Россия – 1334.

7. Чехия – 1317.

8. Италия – 1222.

9. Австрия – 1173.

10. Украина – 1133.