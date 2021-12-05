Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия по-прежнему шестая
Поделиться
Российские биатлонистки занимают шестое место в Кубке наций после эстафеты 4х6 км на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке россиянки стали восьмыми. Победу одержала сборная Франции. Вторыми стали представительницы Беларуси. Третье место заняла команда Швеции. Этот результат позволил французским и белорусским биатлонисткам значительно подняться в зачёте Кубка наций.
Место в Кубке наций влияет на представительство команды в личных гонках следующего сезона.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1568.
2. Франция – 1548.
3. Беларусь – 1520.
4. Германия – 1499.
5. Норвегия – 1464.
6. Россия – 1334.
7. Чехия – 1317.
8. Италия – 1222.
9. Австрия – 1173.
10. Украина – 1133.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:31
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:19
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:36
-
15:00
-
12:43
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
00:28
-
00:17
- 4 декабря 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:19
-
21:29
-
21:28
-
21:10
-
20:49
Партнерский контент