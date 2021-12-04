Тарьей Бё рассказал о борьбе с Серохвостовым в эстафете

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился впечатлениями от эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Норвежские биатлонисты выиграли гонку, французы стали вторыми, а третье место завоевала российская команда. Бё выступал на втором отрезке, одним из его соперников был россиянин Даниил Серохвостов.



«Когда Жаклен начал взвинчивать темп, я подумал: «Сейчас он намажет». Эмильен очень быстр, и ему нужно отдать должное. Да, он невероятно силён на дистанции. Но у нас всё-таки биатлон, так что я сохранял спокойствие и думал, что ещё обгоню его. Хотя, наверное, со стороны это выглядело легче, чем было на трассе.



Быстро отработал на «стойке»? Моим планом сегодня было быстрое прохождение огневых рубежей. Россиянин шёл впереди меня, и я пытался сохранить расстояние между нами и не загнать себя, держать скорость, которая мне подходит. Думаю, с этим мне удалось справиться идеально в той ситуации», — сказал Бё на YouTube-канале IBU.