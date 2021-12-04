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Хованцев: то, что Латыпов на штрафной круг зашёл — это совершенно нехороший знак

Хованцев: то, что Латыпов на штрафной круг зашёл — это совершенно нехороший знак
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.

Отметим, что россияне могли оказаться выше, если бы после заключительной «стойки» Латыпов не зашёл на штрафной круг.

«Достойный результат! Однако то, что Латыпов на штрафной круг зашёл — это совершенно нехороший знак. Состав был оптимальный, он достойно отстоял место в эстафете. Наши и по скорости шли хорошо. Запасных надо было меньше брать, тогда будет больше шансов выиграть», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

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