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Серохвостов был лучшим по скорости на своём этапе эстафеты

Серохвостов был лучшим по скорости на своём этапе эстафеты
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов показал лучший ход на втором участке эстафеты, которая проходила на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Серохвостов преодолел свой участок за 16 минут 25,3 секунды. Второй результат показал украинец Дмитрий Пидручный, уступивший россиянину 2,3 секунды.

В свою очередь россиянин Карим Халили был вторым по скорости на своём этапе. Александр Логинов показал 3-й результат на третьем этапе, а Эдуард Латыпов — 4-й. Серохвостов показал лучший ход среди всех россиян в этой эстафете.

Напомним, эстафетную гонку выиграла сборная Норвегии. Второе место заняла Франция, а Россия показала третий результат. Для России эта медаль стала первой в нынешнем сезоне.

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