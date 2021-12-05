Цымбал: хотел уйти с Логиновым и Бё, но подвёл команду. Ребята, извините

Украинский биатлонист Богдан Цымбал прокомментировал своё выступление в первой эстафете сезона.
На этапе Кубка мира в Эстерсунде Цымбал бежал на третьем этапе и после «стойки» был вынужден зайти на штрафной круг. В итоге сборная Украины стала пятой, хотя после первых двух этапов могла бороться за медали.
«Это была первая такая контактная гонка. Смотришь на лидеров – они попадают, и ты хочешь постараться удержаться за ними. Хотел побежать за Йоханнесом Бё, знал, что сзади Логинов идёт. Хотелось вместе с ними пойти, отработать до конца, но я ошибся и не раз подвёл команду. Ребята, извините.
Я уже бежал. Не стрелял, а уже бежал. А это очень большая ошибка. Над этим нужно поработать. Думаю, к следующей эстафете мы всё это исправим и таких ошибок больше не будет.
В принципе я доволен, даже несмотря на промахи. На финише меня догнали Хофер и Долль, и у меня получилось с ними удержаться. Это меня порадовало, но очень разочарован своим штрафным кругом», — приводит слова Цымбала Суспільне Спорт.
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