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Видеообзор мужской эстафеты в Эстерсунде, в которой россияне выиграли бронзу

Видеообзор мужской эстафеты в Эстерсунде, в которой россияне выиграли бронзу
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В Эстерсунде (Швеция) на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Сборная России завоевала бронзовые медали.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы, а третье место заняла команда России.

На первом этапе Карим Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место. На третьем этапе Александр Логинов стрелял точно и вывел Россию на второе место. Финишёр Эдуард Латыпов зашёл на круг после «стойки», но сохранил для России медаль.

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