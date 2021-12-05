Тарьей Бё пошутил над низким результатом шведов в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё шутливо прокомментировал низкий результат в эстафете мужской сборной Швеции на домашнем этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, шведы (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон) заняли седьмое место с одним штрафным кругом и 15 дополнительными патронами. Победу в гонке одержали норвежцы (Сиверт Гутторм Баккен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен) с четырьмя дополнительными патронами.

«Мы опасались, что шведы поставят на мужскую эстафету сестёр Эберг, тогда результаты были бы иными. Когда этого не случилось, мы были почти уверены, что они не будут высоко и много промажут (смеётся)», — приводит слова старшего Бё NRK.