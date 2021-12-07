Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Хохфильцене

С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание соревнований
10 декабря
13:25 мск — спринт, мужчины.
16:15 — спринт, женщины.
11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины.
16:15 — эстафета, женщины.
12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины.
16:30 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на третий этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
- 7 декабря 2021
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
01:06
-
00:57
- 6 декабря 2021
-
21:16
-
20:20
-
19:58
-
18:23
-
17:28
-
15:14
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
10:02
-
09:50
-
09:39
-
07:28
- 5 декабря 2021
-
21:41
-
19:38
-
19:01
-
18:54
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:27
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:31