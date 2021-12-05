Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова рассказала, как в СБР относятся к её сотрудничеству с тренером Болгарии Норицыным

Резцова рассказала, как в СБР относятся к её сотрудничеству с тренером Болгарии Норицыным
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о сотрудничестве с бывшим тренером сборной России и нынешним наставником команды Болгарии Виталием Норицыным.

«Никаких табу нет, просто человек помогает мне по доброте душевной, а у нас так заведено, что работа с кем-то внештатным вызывает порой… Не знаю, как объяснить. Не готова к этому вопросу. Работа с Норицыным вызывает недовольство нынешних тренеров? Скорее, тех, кто выше. Мне не дали, например, записать Норицына официальным личным тренером. Вроде бы потому, что работает со сборной Болгарии, хотя у него и гражданство, и образование российское, по идее, это позволяет ему легально тренировать. Отказ никак не обосновали. Всеми силами стараюсь не влезать в подводные течения, не касаться того, как он ушёл из СБР. Не хочу лишний раз трепать кому-то нервы, поэтому не стала углубляться в эту тему», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».

Новость по теме
Губерниев заявил, что Кристина Резцова сотрудничает с тренером сборной Болгарии Норицыным
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021