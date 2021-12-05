Вчера, 4 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась первая в сезоне эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

На первом этапе Карим Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место. На третьем этапе Александр Логинов стрелял точно и вывел Россию на второе место. Финишёр Эдуард Латыпов зашёл на круг после «стойки», но сохранил медаль для России.

Предлагаем пройти опрос на тему: «Как женская сборная России выступит в первой эстафете сезона?»

Напомним, женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира в Эстерсунде начнётся сегодня, 5 декабря, в 14:35 мск.