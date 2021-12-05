Куклина: в первую очередь сама себе удивляюсь. И такой стрельбе

Российская биатлонистка Лариса Куклина, выступившая на втором этапе эстафеты в Эстерсунде, высказалась о причинах своих неудач. Лариса приняла эстафету от Кристины Резцовой, находясь на первой позиции, а завершила свой этап на пятом месте с отставанием в 1 минуту и 17 секунд от лидера гонки.
«В первую очередь сама себе удивляюсь. И такой стрельбе. Конечно, это не та стрельба. Это не моя стрельба. Ещё есть пару дней до Хохфильцена. Надо сделать какие-то выводы, найти эту ошибку. В первую очередь, наверное, от головы всё идет. Какая-то, видимо, проблема есть.
У меня много вопросов, откуда и что берётся. Ответов пока нет. С Шашиловым у нас совместная работа. Мы оба хотим и ждём результата. У нас есть задание, которое мы выполняем. И работаем оба на результат. Но что-то в данный момент не так», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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