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Российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете. Отставание — более 3 минут

Российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете. Отставание — более 3 минут
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На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась первая в сезоне женская эстафета – старт 4х6 км. Победу одержала сборная Франции. Вторыми стали представительницы Беларуси. Третье место заняла команда Швеции. Сборная России финишировала на восьмой позиции

На первом этапе Кристина Резцова не использовала дополнительных патронов и передала эстафету первой. Лариса Куклина на втором этапе использовала 3 дополнительных патрона и передала эстафету пятой. На третьем этапе Светлана Миронова использовала 4 дополнительных патрона и завершила свой этап восьмой. Финишёр Ульяна Нигматуллина использовала 3 дополнительных патрона и также стала в итоге восьмой.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x6 км

1. Франция – 1:10.30,3 (0).
2. Беларусь – +57,9 (0).
3. Швеция +1.09,6 (2)...
8. Россия +3.10,6 (0).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
05 декабря 2021, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Франция
1:10:30.3
2
Беларусь
+57.9
3
Швеция
+1:09.6
Комментарии
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