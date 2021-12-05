«Что я должна сказать? Я за других просто говорить не могу». Резцова — об итогах эстафеты

Российская биатлонистка Кристина Резцова, прошедшая первый этап эстафеты на Кубке мира в Эстерсунде, высказалась об итогах гонки.

«Что я могу сказать? Что я должна сказать? Я за других просто говорить не могу. Не знаю, как они себя чувствовали, что происходило.

Форсировали ли нагрузку к декабрю? Я за себя буду говорить. Я не делала подводку к декабрю, наоборот, работала ровно. Не разгонялась ни к контрольным стартам, ни к первому этапу. И сейчас начинаю с каждой гонкой лучше себя чувствовать.

До старта гонки собрания у нас никакого не было. Все девчонки были в хорошем настроении. Мы просто между собой общались. Настроение было боевое у каждой, не было никакой боязни.

Считаю, что всё бывает. Да, рабочий момент. Да, есть куда стремиться. Сто процентов, мы все сейчас бежим, наверное, не так, как должны бежать ходом. Что касается стрельбы, может, есть какая-то неуверенность. 10 допов — тоже много, но и с 10-ю допами можно бороться.

Моё состояние? Функционально, наверное, оценю на 85%. В стрелковом плане сегодня было 100%, вчера было очень плохо. Поэтому тоже 85», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».