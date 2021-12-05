Шашилов — об эстафете: с Куклиной сейчас разговаривал, она ничего не понимает

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Что произошло с Куклиной? У всех, к сожалению, такая ситуация. Как говорят спортсмены, в такой ситуации виноват тренер. Я виноват.

Будем менять состав, что поделать. Будем смотреть. Приедет ли Шевченко в Хохфильцен? Нет. Мы уже договаривались, что все три этапа будем идти ровно. Команду надо готовить дальше.

У Резцовой нормальное отношение к работе, ничего удивительного. С Куклиной сейчас разговаривал, она ничего не понимает. Я говорю, тренер виноват всегда. Миронова то же самое.

Проблема последнего круга есть, куда она денется. Будем работать. Добавить, к сожалению, мне нечего. Сейчас в секунду мы ни в чём не разберёмся.

Изменится ли что-то в Хохфильцене? Надежда есть всегда. Мы просто обязаны приблизиться к лучшим командам. Восьмое место — это поражение. Надо не брать запасные, надо стараться, надо работать», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».