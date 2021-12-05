Матвей Елисеев: естественно, я хочу попасть на Олимпиаду

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о своём возможном участии в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Ранее Елисеев был исключён из состава основной сборной России на Кубке мира из-за низких результатов и был отправлен на этап Кубка IBU.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Елисеев стал 77-м в спринте, а в индивидуальной гонке занял 30-е место.

«Естественно, я хочу на Олимпиаду попасть, но сейчас это висит на волоске. Но я не хочу ехать на Олимпиаду не конкурентноспособным, не способным помочь команде в эстафете. Сначала мне надо разобраться, что со мной происходит, восстановить силы, а потом задумываться, возможно попасть туда или нет», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».