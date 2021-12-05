Матвей Елисеев: естественно, я хочу попасть на Олимпиаду
Поделиться
Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о своём возможном участии в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Ранее Елисеев был исключён из состава основной сборной России на Кубке мира из-за низких результатов и был отправлен на этап Кубка IBU.
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Елисеев стал 77-м в спринте, а в индивидуальной гонке занял 30-е место.
«Естественно, я хочу на Олимпиаду попасть, но сейчас это висит на волоске. Но я не хочу ехать на Олимпиаду не конкурентноспособным, не способным помочь команде в эстафете. Сначала мне надо разобраться, что со мной происходит, восстановить силы, а потом задумываться, возможно попасть туда или нет», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
16:37
-
16:19
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:36
-
15:00
-
12:43
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
00:28
-
00:17
- 4 декабря 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:19
-
21:29
-
21:28
-
21:10
-
20:49
-
20:45
-
19:58
-
19:47
-
19:32
-
19:31
-
19:26
-
19:20
-
19:17
Партнерский контент