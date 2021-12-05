Латыпов споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал

В эти минуты в Эстерсунде (Швеция) проходит гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил неприятную оплошность после стрельбы.



Россиянин споткнулся об лыжу француза Кентена Фийона Майе и упал.

Первым на дистанцию отправился победитель спринта, представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Спустя 18 секунд стартовал француз Эмильен Жаклен, затем в борьбу вступил его соотечественник Кентен Фийон Майе (+0.22). Участие в гонке принимают пять россиян: Эдуард Латыпов стартует четвёртым (+0.26), Александр Логинов — 13-м (+0.56), Александр Поварницын — 28-м (+1.22), Карим Халили — 33-м (+1.30), Василий Томшин — 39-м (+1.39).



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.