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Латыпов споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал

Латыпов споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал
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В эти минуты в Эстерсунде (Швеция) проходит гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Эдуард Латыпов допустил неприятную оплошность после стрельбы.

Россиянин споткнулся об лыжу француза Кентена Фийона Майе и упал.

Первым на дистанцию отправился победитель спринта, представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Спустя 18 секунд стартовал француз Эмильен Жаклен, затем в борьбу вступил его соотечественник Кентен Фийон Майе (+0.22). Участие в гонке принимают пять россиян: Эдуард Латыпов стартует четвёртым (+0.26), Александр Логинов — 13-м (+0.56), Александр Поварницын — 28-м (+1.22), Карим Халили — 33-м (+1.30), Василий Томшин — 39-м (+1.39).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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