Стурла Холм Легрейд объяснил, почему не стартовал в гонке преследования

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил, почему не вышел на старт в эстафете и гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Легрейд выступил только в спринте, где был шестым.

«В эти выходные я не стартовал в гонках из-за боли в горле. Здоровье — самая важная вещь, так что позаботьтесь о нём. Я уже чувствую себя намного лучше, поэтому надеюсь скоро вернуться на трассу», — написал Легрейд на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Стурлы Холма Легрейда в «Инстаграме».

В общем зачёте Кубка мира Легрейд опустился на 11-е место. Гонку преследования выиграл его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, третьим француз Эмильен Жаклен.