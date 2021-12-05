Стурла Холм Легрейд объяснил, почему не стартовал в гонке преследования
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил, почему не вышел на старт в эстафете и гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Легрейд выступил только в спринте, где был шестым.
«В эти выходные я не стартовал в гонках из-за боли в горле. Здоровье — самая важная вещь, так что позаботьтесь о нём. Я уже чувствую себя намного лучше, поэтому надеюсь скоро вернуться на трассу», — написал Легрейд на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Стурлы Холма Легрейда в «Инстаграме».
В общем зачёте Кубка мира Легрейд опустился на 11-е место. Гонку преследования выиграл его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, третьим француз Эмильен Жаклен.
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