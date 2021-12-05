Драчёв: Латыпов стал бояться стрелять стойку. Нужно поправить психологию

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился впечатлениями от гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гонку выиграл норвежец Ветле Шостад Кристиансен, лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место. До последней стрельбы он претендовал на медали, но допустил два промаха на огневом рубеже.



«Было видно, что норвежец, швед и француз сильнее Эдика. Лучше шли по дистанции, увереннее стреляли. Показалось, что Латыпов даже побоялся вступать с ним в борьбу. Отсюда ошибки на первой стойке, вторая стойка особо уже ничего не решала.



Для Каменского это звоночек, чтобы он посмотрел на Латыпова. Эдик немного стал бояться стрелять стойку, надо поправить ему психологию. Нужно Эдуарду быть наглее и смелее, это психология. Можно поправить. У всей команды сегодня разладилась стрельба», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.