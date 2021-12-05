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Васильев: Латыпову надо было работать надёжнее, удивительно, что все ошибки на «стойке»

Васильев: Латыпову надо было работать надёжнее, удивительно, что все ошибки на «стойке»
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал мужскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с тремя промахами финишировавший 11-м.

«Надо было настраиваться на стрельбу. Судя по флажкам, которые были на огневом рубеже, сильного ветра-то не было. Непонятно, почему такой большой штраф у всех. Латыпову надо было работать надёжнее. Удивительно, что все ошибки допустил на «стойке». Лёжа ещё можно сослаться на мороз, ствол плохо реагирует, но стоя-то должны попадать. Надо разговаривать со спортсменами, вроде ходом они проигрывали, но не так много — в пределах 30 секунд. А вот стрельба… Все наши спортсмены стреляли неважно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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