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Александр Логинов: впечатлений от гонки преследования никаких нет

Александр Логинов: впечатлений от гонки преследования никаких нет
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Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от гонки преследования на втором этапе мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Логинов закончил соревнования на 31-м месте. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который показал 11-й результат.

«Впечатлений никаких нет, гонка прошла и прошла. Первая «стойка»? Я с первого рубежа, честно, не чувствую пальцев: ни рук, ни ног. Поэтому я абсоютно не отмечал, когда стрелял, увы. Увы для меня, я замёрз. Холодно на улице, поэтому тяжело согретьсяя. Усталости нет», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Пока российские биатлонисты завоевали одну медаль в нынешнем сезоне. Они стали бронзовыми призёрами в мужской эстафете.

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