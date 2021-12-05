Александр Логинов: впечатлений от гонки преследования никаких нет

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от гонки преследования на втором этапе мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Логинов закончил соревнования на 31-м месте. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который показал 11-й результат.



«Впечатлений никаких нет, гонка прошла и прошла. Первая «стойка»? Я с первого рубежа, честно, не чувствую пальцев: ни рук, ни ног. Поэтому я абсоютно не отмечал, когда стрелял, увы. Увы для меня, я замёрз. Холодно на улице, поэтому тяжело согретьсяя. Усталости нет», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».



Пока российские биатлонисты завоевали одну медаль в нынешнем сезоне. Они стали бронзовыми призёрами в мужской эстафете.