Тренер мужской сборной России: по скорости мы немножко прогрессируем

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результаты гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Лучшим среди россиян был Эдуард Латыпов, ставший 11-м. Лидер сборной России Александр Логинов завершил гонку на 31-м месте.



«Сегодня похолодало, видимо, где-то немножко Логинов набрал форму, чтобы размяться, разгореться перед стартом и быть готовым. Тут ответственность спортсмена.



Пару слов по гонке. В общем-то по скорости мы немножко прогрессируем, то есть мы проиграли порядка 30-50 секунд. Все спортсмены уложились. Пасьют — это та дистанция, где биатлноисты в первую очередь должны хорошо стрелять, но, к сожалению, не у всех получилось», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».