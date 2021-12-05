Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер мужской сборной России: по скорости мы немножко прогрессируем

Тренер мужской сборной России: по скорости мы немножко прогрессируем
Комментарии

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результаты гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победителем гонки стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Лучшим среди россиян был Эдуард Латыпов, ставший 11-м. Лидер сборной России Александр Логинов завершил гонку на 31-м месте.

«Сегодня похолодало, видимо, где-то немножко Логинов набрал форму, чтобы размяться, разгореться перед стартом и быть готовым. Тут ответственность спортсмена.

Пару слов по гонке. В общем-то по скорости мы немножко прогрессируем, то есть мы проиграли порядка 30-50 секунд. Все спортсмены уложились. Пасьют — это та дистанция, где биатлноисты в первую очередь должны хорошо стрелять, но, к сожалению, не у всех получилось», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — 11-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021