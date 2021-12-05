Маковеев: Латыпов психологически ещё не выдерживает такого накала страстей

Пятикратный победитель Универсиады, бывший российский биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал результаты россиян в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха на «стойке» и занявший 11-е место.
«Нервная гонка. Латыпов готов физически, а психологически ещё не выдерживает такого накала страстей. Потенциал у него огромный. Всё придёт с опытом. Он выступает, борется на таком высоком уровне. Всему своё время. Мужская команда более чем в боевом состоянии сейчас. Дай бог, чтобы это состояние улучшалось к Олимпиаде. Сейчас самое время набирать форму через старты. Тем более у многих соперников тоже не получалось. Были и штрафные круги. Может, усталость, может, погодные условия. Посыпать голову пеплом совершенно точно не надо.
Латыпов мог претендовать на подиум, но было видно, что перестраховывается. Этого нельзя делать. Просто надо работать в одном ритме и не допускать каких-то посторонних мыслей, которые, возможно, были у Латыпова в голове. Технически он готов, а психологически ещё наберёт опыт через такие уроки. Все это проходили. Я думаю, что он справится», — приводит слова Маковеева «Спорт-экспресс».
- 5 декабря 2021
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