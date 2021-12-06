Дмитрий Губерниев назвал единственный «лучик света» в женской сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Команда заняла восьмое место, отстав от сборной Франции, выигравшей эстафету, более чем на три минуты.

По мнению Губерниева, единственным «лучиком света» является Кристина Резцова.

«Кристина Резцова – лучик света. Есть возможность надеяться на неё, потому что после родов женщина расцветает. Сам бог велел ей показывать результат. Она чётко знает, что и как ей делать.

За «шашиловских» душа болит. Согласен с коллегой Дмитрием Васильевым, что Куклина не бежит и не стреляет, а раньше хоть стреляла. Прогресс Мироновой в стрельбе приостановился. Мы проигрываем тем, кто на круги заходит. Я знаю, что работу сделали очень большую. Команда выступает явно ниже своих возможностей», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.