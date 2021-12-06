Владимир Драчёв указал на ошибки женской сборной России, занявшей восьмое место в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги выступления россиянок в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место.

«Наши ложатся на коврик долго, изготавливаются. Как будто они вчера взяли винтовку. Так же нельзя. Где работа с оружием? Понятно, что многие мажут. Но нам с проигрышем по минуте по лыжному ходу никак нельзя брать дополнительные патроны. Если бы мы бежали в одни ноги с Эльвирой Эберг, тогда можно и запасные брать, и стрелять быстро, ещё в чём-то экспериментировать. Но сейчас у нас нет никаких возможностей в компоненте стрельбы проигрывать.

Мы по всем статьям проигрываем в лыжном ходе. И ещё умудряемся проигрывать в скорострельности и качестве стрельбы. Уступаем во всех компонентах. О каком результате вообще может идти речь? Надо всё это подтягивать. Работайте, девочки и тренеры. Что вы целый год делали?

По Мироновой есть факторы и спортивные, и жизненные. Всё подряд. Психология очень важна. Вероятно, часть проблем нужно искать там», — цитирует Драчёва «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону – 2021/2022.