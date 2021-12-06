Елена Вяльбе назвала причину проблем в российском биатлоне и дала совет по теме
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что «запады» российского биатлона объясняются тем, что предыдущие руководители слишком часто меняли тренерский состав, и посоветовала не принимать скоропалительных решений.
«Везде бывают запады. Нужно просто выдержать, вытерпеть. Моё абсолютное глубокое убеждение, что предыдущие руководители слишком часто меняли тренерский состав. Сейчас, насколько я вижу и понимаю, те же тренеры остались. Надеюсь, что на Олимпиаде у них будут совсем не такие плачевные результаты.
Самое главное — не нужно никогда делать скоропалительных решений, чтобы всех выгнать, разогнать, набрать новых. Для циклических видов спорта это очень-очень нехорошо», — рассказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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