Норвегия лидирует в медальном зачёте Кубка мира по биатлону, Россия — седьмая

В Эстерсунде (Швеция) завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В неофициальном медальном зачёте в Кубке мира лидирует сборная Норвегии, в активе которой 8 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Вторыми идут шведы, третьими — французы. Сборная России занимает седьмое место с 1 медалью — бронзой в мужской эстафетной гонке.

Биатлон. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Неофициальный медальный зачёт

1. Норвегия — 8 (4 золотые — 2 серебряные — 2 бронзовые награды).

2. Швеция — 6 (3-2-1).

3. Франция – 9 (1-4-4).

4. Австрия – 2 (1-1-0).

5. Чехия – 1 (1-0-0).

6. Беларусь – 2 (0-1-1).

7. Россия – 1 (0-0-1).

7. Германия – 1 (0-0-1).

С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону.