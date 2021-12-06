Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, медальный зачёт

Норвегия лидирует в медальном зачёте Кубка мира по биатлону, Россия — седьмая
Комментарии

В Эстерсунде (Швеция) завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В неофициальном медальном зачёте в Кубке мира лидирует сборная Норвегии, в активе которой 8 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Вторыми идут шведы, третьими — французы. Сборная России занимает седьмое место с 1 медалью — бронзой в мужской эстафетной гонке.

Биатлон. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Неофициальный медальный зачёт
1. Норвегия — 8 (4 золотые — 2 серебряные — 2 бронзовые награды).
2. Швеция — 6 (3-2-1).
3. Франция – 9 (1-4-4).
4. Австрия – 2 (1-1-0).
5. Чехия – 1 (1-0-0).
6. Беларусь – 2 (0-1-1).
7. Россия – 1 (0-0-1).
7. Германия – 1 (0-0-1).

С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
«Наступил французу на ногу. Он, конечно, зол на меня». Как Латыпов упал и упустил медаль «Наступил французу на ногу. Он, конечно, зол на меня». Как Латыпов упал и упустил медаль
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021