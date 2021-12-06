Норвегия лидирует в медальном зачёте Кубка мира по биатлону, Россия — седьмая
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В Эстерсунде (Швеция) завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В неофициальном медальном зачёте в Кубке мира лидирует сборная Норвегии, в активе которой 8 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Вторыми идут шведы, третьими — французы. Сборная России занимает седьмое место с 1 медалью — бронзой в мужской эстафетной гонке.
Биатлон. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Неофициальный медальный зачёт
1. Норвегия — 8 (4 золотые — 2 серебряные — 2 бронзовые награды).
2. Швеция — 6 (3-2-1).
3. Франция – 9 (1-4-4).
4. Австрия – 2 (1-1-0).
5. Чехия – 1 (1-0-0).
6. Беларусь – 2 (0-1-1).
7. Россия – 1 (0-0-1).
7. Германия – 1 (0-0-1).
С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону.
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