Динара Алимбекова опубликовала пост о серебре Беларуси в эстафете, Драчёв отреагировал

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания серебра в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). За сборную Беларуси выступали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола.

«С первым эстафетным подиумом, Беларусь!» — написала Алимбекова.

Пост доступе в «инстаграме» Динары Алимбековой.

На пост Динары отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В комментарии он написал: «Супер! Молодцы, девочки! Уверенный рост и развитие! Поздравляю».

Победу в эстафете одержала Франция, бронза досталась Швеции. Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место.