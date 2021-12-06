Динара Алимбекова опубликовала пост о серебре Беларуси в эстафете, Драчёв отреагировал

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания серебра в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). За сборную Беларуси выступали Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола.
«С первым эстафетным подиумом, Беларусь!» — написала Алимбекова.
Пост доступе в «инстаграме» Динары Алимбековой.
На пост Динары отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В комментарии он написал: «Супер! Молодцы, девочки! Уверенный рост и развитие! Поздравляю».
Победу в эстафете одержала Франция, бронза досталась Швеции. Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место.
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