В мужской сборной Норвегии произошла замена перед этапом Кубка мира в Хохфильцене

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал составы основных сборных на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря.
Женщины: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Эмили Охейм Калкенберг.
Мужчины: Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Фьельд Андерсен.
Отметим, что в мужской норвежской команде произошли изменения. В основной состав не попал двукратный призёр чемпионата мира – 2021 Йоханнес Дале. Его место занял Андерсен. На этапах в Эстерсунде лучшее место Дале – 23-е в гонке преследования.
Младший из братьев Андерсенов принимал участие в первом этапе КМ, где занял 31-е место в индивидуальной гонке и 9-е в спринте. Однако был отправлен на Кубок IBU, где выиграл суперспринт, стал вторым в спринте и 14-м в масс-старте.
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