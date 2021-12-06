Сборная Швеции вернула Стину Нильссон на Кубок мира
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Стал известен состав сборной Швеции на третий этап Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря.
Отметим, что в основной состав женской команды вернулась олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон. После выступления на первом этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) Нильссон была отправлена на этап Кубка IBU в Шушене (Норвегия). В Эстерсунде Стина заняла 43-е место в индивидуальной гонке, допустив 4 промаха, и была 55-й в спринте (4 промаха). В Шушене Нильссон была 26-й место в спринте и 16-й в масс-старте.
Женщины
Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Муна Брурссон
Анна Магнуссон
Стина Нильссон
Мужчины:
Пеппе Фемлинг
Оскар Брандт
Мальте Стефанссон
Йеспер Нелин
Мартин Понсилуома
Себастиан Самуэльссон.
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