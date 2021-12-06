Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене
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Стал известен состав сборной Франции на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря. В программе на этап: спринты, гонки преследования и эстафеты.
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Хлоя Шевалье, Жюли Симон и Каролин Коломбо (приглашена с Кубка IBU).
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонин Гигона, Эмильен Жаклен и Эррик Перро (приглашён с Кубка IBU).
Главный тренером сборной Франции по биатлону является бывший биатлонист Стефан Бутье.
Отметим, что команда Франции идёт третьей в неофициальном медальном зачёте Кубка мира — 2021/2022. По итогам двух этапов в Эстерсунде (Швеция) в активе французов 9 медалей: 1 золото, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.
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