Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:25 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 175.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 154.
4. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 139...
20. Александр Логинов (Россия) — 69…
35. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 23…
48. Александр Поварницын (Россия) — 17…
53. Матвей Елисеев (Россия) — 11…
61. Василий Томшин (Россия) — 4.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:10
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
18:42
-
18:39
-
18:25
-
16:10
-
14:31
-
12:56
-
11:37
-
10:22
- 8 декабря 2021
-
21:49
-
21:22
-
20:37
-
19:12
-
19:04
-
18:06
-
16:29
-
16:22
-
15:25
-
14:34
-
13:12
-
09:00
-
01:00
- 7 декабря 2021
-
20:16
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
15:50
-
14:44
-
09:22
-
09:15
Партнерский контент