Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:25 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 175.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 154.

4. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 139...

20. Александр Логинов (Россия) — 69…

35. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…

45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 23…

48. Александр Поварницын (Россия) — 17…

53. Матвей Елисеев (Россия) — 11…

61. Василий Томшин (Россия) — 4.