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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:25 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 175.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 154.
4. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 139...
20. Александр Логинов (Россия) — 69…
35. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 23…
48. Александр Поварницын (Россия) — 17…
53. Матвей Елисеев (Россия) — 11…
61. Василий Томшин (Россия) — 4.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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