Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко лидируют в рейтинге СБР
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Биатлонисты Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
Отметим, что Латыпов выступает на Кубке мира, а Шевченко – на Кубке IBU.
Рейтинг СБР. Сезон-2021/2022
Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 369 баллов
2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304
3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 267
4. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 254
5. Александр Логинов (Тюменская область) – 224.
Женщины
1. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367 баллов
2. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) (Удмуртская Республика — 297
3. Виктория Сливко (Тюменская область) – 238
4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 234
5. Евгения Буртасова (Павлова) (Новосибирская область) – 219.
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