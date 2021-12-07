Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко лидируют в рейтинге СБР

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Отметим, что Латыпов выступает на Кубке мира, а Шевченко – на Кубке IBU.

Рейтинг СБР. Сезон-2021/2022

Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 369 баллов

2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304

3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 267

4. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 254

5. Александр Логинов (Тюменская область) – 224.

Женщины

1. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367 баллов

2. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) (Удмуртская Республика — 297

3. Виктория Сливко (Тюменская область) – 238

4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 234

5. Евгения Буртасова (Павлова) (Новосибирская область) – 219.