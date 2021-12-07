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«Больно и обидно». Йоханнес Дале – о непопадании в состав сборной Норвегии на 3-й этап КМ

«Больно и обидно». Йоханнес Дале – о непопадании в состав сборной Норвегии на 3-й этап КМ
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Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 норвежец Йоханнес Дале прокомментировал непопадание в состав национальной сборной на третий этап Кубка мира – 2021/2022 по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря.

Лучшее место Дале на первых этапах КМ в Эстерсунде – 23-е в гонке преследования.

«Не попасть на Кубок мира, конечно, очень больно и обидно. К сожалению, это происходит из-за того, что на первых этапах я выступил гораздо хуже, чем мог, и это, пожалуй, самое печальное. Цели и планы на сезон меняются, но я готов дать отпор проблемам. Пришло время для небольшого перезапуска. Я уверен, что смогу стать сильнее. Не позволю подобному повториться», — приводит слова Дале NRK.

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