Максим Цветков получил вызов в сборную России на третий этап Кубка IBU
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Российский биатлонист Максим Цветков получил вызов в сборную России на третий этап Кубка IBU, который пройдёт в Обертиллиахе (Австрия). Об этом рассказал президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
«Максим уже вчера прилетел в Австрию, где будет готовиться к соревнованиям на Кубок IBU», — приводит слова Дмитрия Васильева издание Metaratings.
В ноябре Цветков не прошёл отбор в сборную России, однако после этого одержал три победы на этапах Кубка России, и его вызвали в команду на замену заболевшему Кириллу Стрельцову.
Этап Кубка IBU в Обертиллиахе пройдёт с 16 по 19 декабря. В программе соревнований имеются мужские и женские спринт и индивидуальная гонка, а также смешанные эстафеты.
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