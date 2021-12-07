Максим Цветков получил вызов в сборную России на третий этап Кубка IBU

Российский биатлонист Максим Цветков получил вызов в сборную России на третий этап Кубка IBU, который пройдёт в Обертиллиахе (Австрия). Об этом рассказал президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Максим уже вчера прилетел в Австрию, где будет готовиться к соревнованиям на Кубок IBU», — приводит слова Дмитрия Васильева издание Metaratings.

В ноябре Цветков не прошёл отбор в сборную России, однако после этого одержал три победы на этапах Кубка России, и его вызвали в команду на замену заболевшему Кириллу Стрельцову.

Этап Кубка IBU в Обертиллиахе пройдёт с 16 по 19 декабря. В программе соревнований имеются мужские и женские спринт и индивидуальная гонка, а также смешанные эстафеты.