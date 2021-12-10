Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Эдуард Латыпов поднялся на 4-е место
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по итогам гонки в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, поднялся на четвёртую строчку.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 147.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 135.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 119.
4. Эдуард Латыпов (Россия) — 104.
5. Тарьей Бё (Норвегия) — 103.
6. Александр Логинов (Россия) — 102.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 93.
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — 92.
9. Йоханнес Кюн (Германия) — 89.
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 85...
36. Саид Каримулла Халили (Россия) — 24...
44. Даниил Серохвостов (Россия) — 18...
47. Александр Поварницын (Россия) — 13...
59. Василий Томшин (Россия) — 2.
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