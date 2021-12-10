Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Эдуард Латыпов поднялся на 4-е место

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по итогам гонки в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, поднялся на четвёртую строчку.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 147.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 135.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 119.

4. Эдуард Латыпов (Россия) — 104.

5. Тарьей Бё (Норвегия) — 103.

6. Александр Логинов (Россия) — 102.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 93.

8. Йоханнес Бё (Норвегия) — 92.

9. Йоханнес Кюн (Германия) — 89.

10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 85...

36. Саид Каримулла Халили (Россия) — 24...

44. Даниил Серохвостов (Россия) — 18...

47. Александр Поварницын (Россия) — 13...

59. Василий Томшин (Россия) — 2.