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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, женщины, общий зачёт, 10 декабря

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Рёйселанд возглавила список
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Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена. Таким образом, Сола поднялась с 10-й на 4-ю строчку общего зачёта Кубка мира по биатлону.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд, возглавившая общий зачёт.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 216.
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 194.
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 192.
4. Анна Сола (Беларусь) — 184.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 171.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 168.
7. Денизе Херрман (Германия) — 158.
8. Франциска Пройс (Германия) — 157.
9. Маркета Давидова (Чехия) — 155.
10. Анаис Бескон (Франция) — 149...
15. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 111...
20. Кристина Резцова (Россия) — 85...
31. Светлана Миронова (Россия) — 57...
39. Ирина Казакевич (Россия) — 31...
55. Лариса Куклина (Россия) — 18...
58. Валерия Васнецова (Россия) — 15.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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