Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт, женщины: Анна Сола поднялась на первую строчку

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Анна Сола (Беларусь) — 148.

2. Ханна Эберг (Швеция) — 130.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 125.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 120.

5. Жюстин Бреза (Франция) — 116.

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 112.

7. Франциска Пройс (Германия) — 99.

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 95.

9. Анаис Шевалье (Франция) — 92.

10. Ида Льен (Норвегия) — 87...

24. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 47...

26. Кристина Резцова (Россия) — 41...

35. Светлана Миронова (Россия) — 24...

37. Ирина Казакевич (Россия) — 22...

46. Валерия Васнецова (Россия) — 15.