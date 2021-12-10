Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт, женщины: Анна Сола поднялась на первую строчку

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.
Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт
1. Анна Сола (Беларусь) — 148.
2. Ханна Эберг (Швеция) — 130.
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 125.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 120.
5. Жюстин Бреза (Франция) — 116.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 112.
7. Франциска Пройс (Германия) — 99.
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 95.
9. Анаис Шевалье (Франция) — 92.
10. Ида Льен (Норвегия) — 87...
24. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 47...
26. Кристина Резцова (Россия) — 41...
35. Светлана Миронова (Россия) — 24...
37. Ирина Казакевич (Россия) — 22...
46. Валерия Васнецова (Россия) — 15.
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