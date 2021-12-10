Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт, женщины: Анна Сола поднялась на первую строчку
Комментарии

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Анна Сола (Беларусь) — 148.
2. Ханна Эберг (Швеция) — 130.
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 125.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 120.
5. Жюстин Бреза (Франция) — 116.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 112.
7. Франциска Пройс (Германия) — 99.
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 95.
9. Анаис Шевалье (Франция) — 92.
10. Ида Льен (Норвегия) — 87...
24. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 47...
26. Кристина Резцова (Россия) — 41...
35. Светлана Миронова (Россия) — 24...
37. Ирина Казакевич (Россия) — 22...
46. Валерия Васнецова (Россия) — 15.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021