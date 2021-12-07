Сборная России по биатлону объявила состав на «Рождественскую гонку»

Сборная России по биатлону назвала состав на «Рождественскую гонку», которая пройдёт на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР)

За сборную России побегут Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова). Они являются действующими победителями соревнования.

Перед главной частью соревнований в аналогичном формате будет проведена юниорская гонка. В ней российскую эстафетную команду составят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

По количеству побед в «Рождественской гонке» сборная России делит первое место с Норвегией. У каждой из этих команд по пять побед.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.