Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная России по биатлону объявила состав на «Рождественскую гонку»

Сборная России по биатлону объявила состав на «Рождественскую гонку»
Комментарии

Сборная России по биатлону назвала состав на «Рождественскую гонку», которая пройдёт на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР)

За сборную России побегут Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова). Они являются действующими победителями соревнования.

Перед главной частью соревнований в аналогичном формате будет проведена юниорская гонка. В ней российскую эстафетную команду составят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

По количеству побед в «Рождественской гонке» сборная России делит первое место с Норвегией. У каждой из этих команд по пять побед.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.

Наконец-то российские биатлонисты добились первой победы! Но её не стоит переоценивать Наконец-то российские биатлонисты добились первой победы! Но её не стоит переоценивать
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021