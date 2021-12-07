«Рождественская гонка» на стадионе «Шальке» не состоится из-за ситуации с коронавирусом

Организаторы традиционной «Рождественской гонки» объявили, что немецкий Гельзенкирхен не сможет принять соревнования в уходящем году из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса. Гонка должна была пройти 28 декабря на стадионе «Шальке».

«После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора», — говорится в заявлении организаторов.

Россию должны были представить действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова).

По количеству побед в «Рождественской гонке» сборная России делит первое место с Норвегией. У каждой из этих команд по пять титулов.