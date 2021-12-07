«Есть люди, которые ловят звёзды». Сола о том, почему Алимбекова не общается с партнёршами

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о микроклимате в национальной сборной.
Ранее её соотечественница олимпийская чемпионка Динара Алимбекова призналась, что Сола заблокировала её в «Инстаграме» после серебра Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, победу в эстафете одержала сборная Франции, бронза досталась Швеции. Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место.
«Есть ли конфликт в сборной? Как сказать… В команде отличный микроклимат. На самом деле. Девчонки, парни, за исключением одного человека, общаются замечательно. Что касается Динары, не хочется это ворошить. Есть люди, которые ловят звёзды. Я не хочу об этом говорить. Без комментариев», — сказала Сола в интервью YouTube-каналу LAPSHINLIVE.
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