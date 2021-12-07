Анна Сола рассказала, что изменилось в сборной Беларуси с приходом австрийского тренера

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о подготовке к сезону под руководством австрийца Рейнхарда Гёсвайнера.

«Как я понимаю, мой рывок в скорости связан с тактическим планом. Я доверяю плану нашего тренера Гёсвайнера. Вижу план и готова выполнять его на сто процентов. Наверное, отходила от плана, только когда заболевала и когда делали прививки. Он мне даже может ничего не говорить, а показать план, и я буду его стопроцентно выполнять. А языкового барьера нет, переводчик нам помогает.

Питание тренер нам не корректирует. Единственное, в Австрии заказали доппитание — протеин, изотоник. Там не было никаких химикатов, натуральный состав. Это очень противно пить, потому что там нет никаких ароматизаторов. Всё чётко рассчитано по углеводам, белкам. То есть всё грамотно, и, что главное, это на сто процентов усваивается организмом. Когда нам дали большие банки, думаю: «Блин, там столько калорий, углеводов. Мы сейчас как попрём вширь!» У многих прямо до рвоты доходило. Это очень невкусно.

Объём тренировок уменьшился. У нас больше свободного времени, зарядки всегда произвольные. Сделал тренировку — всё. С Королькевичем было очень много лишних действий — например, холостой тренаж обязательно вечером. Это пока ты куда-то дойдёшь, пока там объяснится. Занимало очень много времени, и ты очень сильно уставал. А тут больше свободного времени. Кому нужно, тот похолостил. Кому нужно на скат, тот попросился. Ты сам думаешь, нужно ли это тебе. Если нужно, то просишься», — сказала Сола в интервью YouTube-каналу LAPSHINLIVE.

В стартовавшем сезоне-2021/2022 Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).