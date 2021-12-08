«Дело в человеческих качествах». Анна Сола — о конфликте с Динарой Алимбековой

Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос о конфликте с олимпийской чемпионкой Динарой Алимбековой. После завоевания серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Динара рассказала, что Сола заблокировала её в «Инстаграме». Анна, говоря об Алимбековой, заявила: «Что касается Динары, не хочется это ворошить. Есть люди, которые ловят звёзды. Я не хочу об этом говорить. Без комментариев».

«Если честно, меньше всего хочется говорить об этом. Но могу сказать одно: никогда не делала Динаре плохого, и были ситуации, когда не могла пройти мимо, чтобы ей не помочь. И вообще, дело не в помощи, а в человеческих качествах», — приводит слова Солы Zerkalo.

Победу в эстафете одержала сборная Франции.