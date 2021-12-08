Виктория Сливко: российский биатлон вымирает. Женщины, вы где?

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о количестве участниц на этапах Кубка России.
Она опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото со старт-листом на индивидуальную гонку на третьем этапе КР в Чайковском (Пермский край). В него вошла 31 спортсменка.
«Женщины, вы где? Российский биатлон вымирает», — прокомментировала Сливко.
Фото: https://instagram.com/slivko_viktoria?utm_medium=copy_link
Отметим, что 27-летняя Сливко занимает третью строчку в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), при этом выступая только на этапах Кубка России.
Ранее Сливко пожаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Викторию не включили ни в один из составов.
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