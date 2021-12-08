Хелена Экхольм назвала главную неожиданность на старте олимпийского сезона

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм ответила, что её неприятно удивило по итогам двух этапов Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде.

«Меня удивил тяжёлый старт Тириль Экхофф, но в начале прошлого года она тоже не блистала, а потом её было не остановить. Думаю, что скоро мы снова увидим её на вершине подиума», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Отметим, что действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Экхофф не поднималась выше 28-го место по итогам четырёх личных гонок на этапах КМ в Эстерсунде. Она была 30-й в индивидуальной гонке, 28-й и 32-й в двух спринтах и 28-й в пасьюте.