Хелена Экхольм назвала главную неожиданность на старте олимпийского сезона
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Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм ответила, что её неприятно удивило по итогам двух этапов Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде.
«Меня удивил тяжёлый старт Тириль Экхофф, но в начале прошлого года она тоже не блистала, а потом её было не остановить. Думаю, что скоро мы снова увидим её на вершине подиума», — приводит слова Экхольм пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Отметим, что действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» норвежка Экхофф не поднималась выше 28-го место по итогам четырёх личных гонок на этапах КМ в Эстерсунде. Она была 30-й в индивидуальной гонке, 28-й и 32-й в двух спринтах и 28-й в пасьюте.
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