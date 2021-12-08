Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен признан IBU биатлонистом недели на Кубке мира

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен признан IBU биатлонистом недели на Кубке мира
Комментарии

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен стал спортсменом второй недели на Кубке мира – 2021/2022 по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 29-летний Кристиансен занял 17-е место в спринтерской гонке и выиграл гонку преследования, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Это вторая в карьере победа на этапах КМ норвежца. Также Ветле был финишёром сборной Норвегии в эстафете, которую норвежцы уверенно выиграли. Сборная России тогда финишировала третьей.

Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на видео принадлежат IBU.

Благодаря выступлению в Эстерсунде-2 Кристиансен стал лидером (178 очков) общего зачёта Кубка мира. Он обошёл шведа Себастиана Самуэльссона (175).

Новость по теме
Дале опубликовал пост о непопадании на этапы КМ. Легрейд и Кристиансен отреагировали
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021