Норвежец Ветле Шоста Кристиансен признан IBU биатлонистом недели на Кубке мира
Поделиться
Норвежец Ветле Шоста Кристиансен стал спортсменом второй недели на Кубке мира – 2021/2022 по версии Международного союза биатлонистов (IBU).
На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 29-летний Кристиансен занял 17-е место в спринтерской гонке и выиграл гонку преследования, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Это вторая в карьере победа на этапах КМ норвежца. Также Ветле был финишёром сборной Норвегии в эстафете, которую норвежцы уверенно выиграли. Сборная России тогда финишировала третьей.
Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на видео принадлежат IBU.
Благодаря выступлению в Эстерсунде-2 Кристиансен стал лидером (178 очков) общего зачёта Кубка мира. Он обошёл шведа Себастиана Самуэльссона (175).
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
21:49
-
21:22
-
20:37
-
19:12
-
19:04
-
18:06
-
16:29
-
16:22
-
15:25
-
14:34
-
13:12
-
09:00
-
01:00
- 7 декабря 2021
-
20:16
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
15:50
-
14:44
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
01:06
-
00:57
- 6 декабря 2021
-
21:16
-
20:20
-
19:58
-
18:23
-
17:28
-
15:14
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
10:02
Партнерский контент