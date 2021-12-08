Норвежец Ветле Шоста Кристиансен признан IBU биатлонистом недели на Кубке мира

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен стал спортсменом второй недели на Кубке мира – 2021/2022 по версии Международного союза биатлонистов (IBU).

На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 29-летний Кристиансен занял 17-е место в спринтерской гонке и выиграл гонку преследования, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Это вторая в карьере победа на этапах КМ норвежца. Также Ветле был финишёром сборной Норвегии в эстафете, которую норвежцы уверенно выиграли. Сборная России тогда финишировала третьей.

Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на видео принадлежат IBU.

Благодаря выступлению в Эстерсунде-2 Кристиансен стал лидером (178 очков) общего зачёта Кубка мира. Он обошёл шведа Себастиана Самуэльссона (175).