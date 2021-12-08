Зигфрид Мазе прокомментировал непопадание Йоханнеса Дале на этап КМ в Хохфильцене

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе француз Зигфрид Мазе прокомментировал непопадание Йоханнеса Дале в заявку команды на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Соревнования пройдут с 10 по 12 декабря.
«Проблема Дале в том, что он не провёл ни одной хорошей гонки с начала зимы, даже на соревнованиях в Шушене. Он совсем потерял уверенность в стрельбе стоя. Его проблема не в технике, а в подходе к вещам. Он стал гораздо более осторожнее, чем раньше.
Филип Андерсен набрал 40 очков в двух гонках на Кубке мира, а Йоханнес Дале – 38 очков в четырёх. К тому же Филип подтвердил свой уровень на Кубке IBU в Шушене. Было бы несправедливо не включить его в состав на этап Кубка мира в Хохфильцене.
Если бы у нас не было такого сильного резерва, мы бы оставили Дале. Проблема в том, что у него есть конкуренты того же возраста, которые сильнее прямо сейчас. То, что он взял две личные медали на чемпионате мира в прошлом году и провёл прекрасный сезон, не означает, что он железно сохраняет за собой место на Кубке мира», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.
Также Мазе высказался о перспективах возвращения Дале на КМ.
«Да, мы его не выгоняли! Он просто выступит на Кубке IBU, чтобы вновь обрести уверенность в себе. Он может вернуться в Оберхофе или даже Анси, если Филип слабо выступит в эти выходные. Его послужной список придаёт ему статус, но есть правило – надо позволять другим прогрессировать на Кубке мира», — сказал француз.
- 8 декабря 2021
-
21:49
-
21:22
-
20:37
-
19:12
-
19:04
-
18:06
-
16:29
-
16:22
-
15:25
-
14:34
-
13:12
-
09:00
-
01:00
- 7 декабря 2021
-
20:16
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
15:50
-
14:44
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
01:06
-
00:57
- 6 декабря 2021
-
21:16
-
20:20
-
19:58
-
18:23
-
17:28
-
15:14
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
10:02