Зигфрид Мазе прокомментировал непопадание Йоханнеса Дале на этап КМ в Хохфильцене

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе француз Зигфрид Мазе прокомментировал непопадание Йоханнеса Дале в заявку команды на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Соревнования пройдут с 10 по 12 декабря.

«Проблема Дале в том, что он не провёл ни одной хорошей гонки с начала зимы, даже на соревнованиях в Шушене. Он совсем потерял уверенность в стрельбе стоя. Его проблема не в технике, а в подходе к вещам. Он стал гораздо более осторожнее, чем раньше.

Филип Андерсен набрал 40 очков в двух гонках на Кубке мира, а Йоханнес Дале – 38 очков в четырёх. К тому же Филип подтвердил свой уровень на Кубке IBU в Шушене. Было бы несправедливо не включить его в состав на этап Кубка мира в Хохфильцене.

Если бы у нас не было такого сильного резерва, мы бы оставили Дале. Проблема в том, что у него есть конкуренты того же возраста, которые сильнее прямо сейчас. То, что он взял две личные медали на чемпионате мира в прошлом году и провёл прекрасный сезон, не означает, что он железно сохраняет за собой место на Кубке мира», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.

Также Мазе высказался о перспективах возвращения Дале на КМ.

«Да, мы его не выгоняли! Он просто выступит на Кубке IBU, чтобы вновь обрести уверенность в себе. Он может вернуться в Оберхофе или даже Анси, если Филип слабо выступит в эти выходные. Его послужной список придаёт ему статус, но есть правило – надо позволять другим прогрессировать на Кубке мира», — сказал француз.