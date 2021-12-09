Виктория Сливко с тремя промахами выиграла индивидуальную гонку на Кубке России
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Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край). Спортсменка допустила три промаха.
Второе место заняла Анастасия Егорова (2 промаха), отставшая более чем на полминуты. Замкнула тройку Полина Плюснина.
Кубок России. 3-й этап. Чайковский. Женщины. Индивидуальная гонка
1. Виктория Сливко – 49.21,9 (3 промаха)
2. Анастасия Егорова +31,4 (2)
3. Полина Плюснина +50,0 (1)
4. Антонина Кирсанова +2.22,9 (3)
5. Татьяна Воронова +2.23,1 (2)
6. Вероника Долгова +2.26,6 (3)
7. Мария Кретова +2.29,8 (2)
8. Маргарита Васильева +2.59,4 (5)
9. Инна Худорожкова +3.01,5 (3)
10. Елизавета Каплина +3.07,1 (2)
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