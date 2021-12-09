Виктория Сливко с тремя промахами выиграла индивидуальную гонку на Кубке России

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край). Спортсменка допустила три промаха.

Второе место заняла Анастасия Егорова (2 промаха), отставшая более чем на полминуты. Замкнула тройку Полина Плюснина.

Кубок России. 3-й этап. Чайковский. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Виктория Сливко – 49.21,9 (3 промаха)

2. Анастасия Егорова +31,4 (2)

3. Полина Плюснина +50,0 (1)

4. Антонина Кирсанова +2.22,9 (3)

5. Татьяна Воронова +2.23,1 (2)

6. Вероника Долгова +2.26,6 (3)

7. Мария Кретова +2.29,8 (2)

8. Маргарита Васильева +2.59,4 (5)

9. Инна Худорожкова +3.01,5 (3)

10. Елизавета Каплина +3.07,1 (2)

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.



