Губерниев — тренерам: сколько надо выиграть Сливко на Кубке РФ, чтобы её взяли в сборную?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Виктории Сливко в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону. Спортсменка одержала победу с тремя промахами.

Губерниев призвал тренеров сборной России обратить внимание на результаты Сливко.

«А сколько ещё должна выиграть Сливко в Кубке РФ по биатлону, чтобы её взяли на международные старты? СБР? Тренеры сборной? Кто объяснит?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что 27-летняя Сливко занимает третью строчку в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), при этом выступая только на этапах Кубка России.

Ранее Сливко пожаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Викторию не включили ни в один из составов.

